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Россияне сочли США главным источником террористической угрозы

Большинство россиян уверены в способности властей защитить их от терактов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом главным источником террористической угрозы относительное большинство россиян считает Соединенные Штаты, «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) — лишь на втором месте.

В числе возможных источников террористических угроз опрошенные назвали США (15%), террористическую организацию «Исламское государство» (11%) и иные исламистские группировки (8%), украинских националистов (8%) и прочие террористические организации (7%). При этом 8% респондентов заявили, что не видят террористических угроз в отношении россиян.

По данным исследования, большинство опрошенных (80%) верят, что российские власти способны защитить население страны от возможных террористических актов. С прошлого года их доля снизилась на 5%.

В то же время, как показали результаты опроса, среди населения страны снижается обеспокоенность мировым терроризмом. Доля тех, кто считает, что уровень мировой угрозы понизился, в 2019 году составила 38%, увеличившись с 14% в 2011 году. При этом по сравнению с 2011 годом резко возросла доля опрошенных, считающих, что угроза резко ослабла.

Треть опрошенных считает, что степень угрозы увеличилась, а 22% придерживаются мнения, что она осталась прежней. Вместе с тем доля респондентов, отмечающих значительное усиление угрозы терроризма, за последние восемь лет возросла с 9 до 15%.

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Большинство россиян (53%) назвали маловероятными террористические атаки на российских граждан. Больше всего в этом убеждены респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (61%).

Опрос ВЦИОМа был приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Теги: ВЦИОМ, опрос ВЦИОМ, теракты, власти, безопасность
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