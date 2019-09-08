В Севастополе из-за ошибки перепечатали 222 тыс. бюллетеней

Севастопольская типография за день до выборов в Законодательное собрание перепечатала более 220 тыс. избирательных бюллетеней из-за технического сбоя, сообщил глава регионального избиркома Сергей Даниленко, передает «РИА Новости».

Технический сбой обнаружился в ходе тестовой проверки работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По словам Даниленко, типография, печатающая бюллетени, не выполнила техническое требование, в результате чего КОИБы не смогли принять листы. Сейчас ошибка устранена, типография выпустила необходимое количество новых бюллетеней, которые соответствуют требуемым параметрам. Даниленко добавил, что бракованные бюллетени опечатаны и будут сданы в типографию.

8 сентября в России проходит единый день голосования. В Москве и еще 12 регионах выбирают региональный парламент, в 17 субъектах — губернатора, в трех — мэров региональных столиц. Также проходят довыборы четырех депутатов Госдумы. В 00:00 мск открылись избирательные участки в Сахалинской области, через два часа началось голосование в Забайкальском крае. В Москве и Санкт-Петербурге участки открылись в 8:00 мск.