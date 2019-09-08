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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Единый день голосования-2019 ,  
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В Севастополе из-за ошибки перепечатали 222 тыс. бюллетеней

Севастопольская типография за день до выборов в Законодательное собрание перепечатала более 220 тыс. избирательных бюллетеней из-за технического сбоя, сообщил глава регионального избиркома Сергей Даниленко, передает «РИА Новости».

Технический сбой обнаружился в ходе тестовой проверки работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По словам Даниленко, типография, печатающая бюллетени, не выполнила техническое требование, в результате чего КОИБы не смогли принять листы. Сейчас ошибка устранена, типография выпустила необходимое количество новых бюллетеней, которые соответствуют требуемым параметрам. Даниленко добавил, что бракованные бюллетени опечатаны и будут сданы в типографию.

8 сентября в России проходит единый день голосования. В Москве и еще 12 регионах выбирают региональный парламент, в 17 субъектах — губернатора, в трех — мэров региональных столиц. Также проходят довыборы четырех депутатов Госдумы. В 00:00 мск открылись избирательные участки в Сахалинской области, через два часа началось голосование в Забайкальском крае. В Москве и Санкт-Петербурге участки открылись в 8:00 мск. 

Теги: Севастополь, единый день голосования, избирательный бюллетень
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