Нашедший уязвимости в онлайн-системе выборов в Мосгордуму получит ₽1 млн

Французский криптограф Пьеррик Годри нашел уязвимости в системе, которую будут использовать для дистанционного голосования в трех округах на выборах в Мосгордуму. За это ему пообещали выплатить 1 млн руб.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил РБК, что французскому криптографу Пьеррику Годри выплатят 1 млн руб. за то, что он обнаружил в онлайн-системе голосования на грядущих выборах в Мосгордуму уязвимости.

«Он не взломал, он указал слабые место, через которые злоумышленники могли бы взломать. И которые рабочая группа с благодарностью «заштопала». Так что никто взломать не смог, спасибо ему в том. Переведем 1 млн руб. на его счет во Франции», — сообщил Венедиктов.

На предстоящих в сентябре в выборах в Мосгордуму избиратели в трех округах (№ 1, 10 и 30) смогут поучаствовать в голосовании онлайн. Систему тестировали в июле во время выборов лучшего председателя студенческого совета в московских вузах, тогда она дала сбой. Последний тест системы прошел 21 августа, по словам Венедиктова, взлом не удался, а явка составила 53%.

Годри — директор по исследованиям Национального центра научных исследований Франции. В середине августа он опубликовал доклад, в котором заявил, что шифрование в системе, используемой для выборов, является «совершенно небезопасным» и его можно взломать примерно за 20 минут.