Разбивший звезду Трампа в Голливуде получил три года условно
Общество, 04:23
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Разбивший звезду Трампа в Голливуде получил три года условно
Остин Клэй, который разрушил звезду Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде, был приговорен к трем годам условно. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на решение суда.
Кроме того, ему нужно завершить общественные работы и заплатили около $9,5 тыс. Голливудской торговой палате за разрушение звезды. Свою вину Клэй не признал.О том, что вандал разбил звезду Трампа стало известно 25 июля. Он повредил ее киркой, которую принес в футляре из-под гитары. Также разбита была табличка с именем Трампа. Спустя 1,5 часа мужчина явился в полицейский участок и сдался полиции.