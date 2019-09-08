Более 28 тыс. москвичей досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 28 тыс. москвичей досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму

Более 28 тыс. жителей столицы досрочно проголосовали на выборах депутатов в Мосгордуму, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Досрочное голосование в Москве — 28 079 из 7,2 млн (0,39%)», — говорится в его сообщении.

Досрочное голосование проходило в столице с 28 августа до 14:00 7 сентября. Уважительными причинами, позволяющими подать свой голос заранее, являлись отпуск, командировка, рабочий и учебный график, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и др.

Выборы в Мосгордуму проходят в Москве в единый день голосования, 8 сентября. Кампания по ним сопровождалась протестными акциями после отказа в регистрации ряду оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей. Самая многочисленная акция состоялась 10 августа на проспекте Сахарова. Как сообщал «Белый счетчик», в согласованном митинге приняли участие до 60 тыс. человек, по данным полиции — 20 тыс.