Медики сообщили о лечебных свойствах водки

Водка помогает снять отеки и избавиться от болей при остеохондрозе, сообщили медики, передает «Медфорум».

Во время обострения заболевания медики рекомендуют делать компрессы с водкой: они помогают снять отеки и греют больной участок, таким образом избавляя от болезненных ощущений. Чтобы сделать компресс, необходимо смешать крепкий алкогольный напиток с медом, нанести полученную смесь на больное место и укутать его целлофановым пакетом или теплой тканью. Держать повязку желательно около двух часов, рекомендуют врачи.

По мнению медиков, остеохондроз — «болезнь современности», которая может возникнуть не только при высоких физических нагрузках, но и при малой подвижности, из-за неправильной позы во время сна или травмы в результате ДТП. По врачебной статистике, каждый третий человек в мире страдает остеохондрозом. Люди с таким заболеванием могут испытывать боли не только в спине и шее, но и в плечах и руках. Кроме того, у них появляется и головная боль.

Из-за остеохондроза стираются межпозвоночные диски. При этом неправильное питание или неверно подобранные упражнения могут лишь ухудшить состояние больного. Людям, страдающим этим заболеванием, противопоказано употребление спиртного и табака, поскольку они могут замедлять кровоток, сообщают медики.

В апреле Минздрав сообщил, что за последние несколько лет потребление алкоголя в России сократилось почти в два раза. По главы ведомства Вероники Скворцовой, к такому результату привела, в частности, реализация разработанных Минздравом инициатив, направленных на снижение доступности алкоголя и формирование здорового образа жизни.