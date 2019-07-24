Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа

Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.

«Ущерб от израильской агрессии был ограничен материальным», — отмечает канал.

Информацию об обстреле подтверждает корреспондент SANA. По данным агентства, удар произошел около 01:30 мск.

Reuters со ссылкой на источники в западной разведке добавляет, что в этом районе базируются военизированные формирования, поддерживаемые Ираном, а ранее он был форпостом российских войск.

В начале июля сирийское телевидение сообщило о ракетной атаке на окрестности Дамаска и Хомса. Источник SANA отмечал, что ракеты были выпущены, скорее всего, самолетами Израиля из воздушного пространства Ливана. По данным СМИ, в результате погибли четыре мирных жителя.