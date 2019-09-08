Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны. Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, возглавлявший министерство Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от должности. Пост главы ведомства занял принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, являющийся сыном монарха.

В середине августа повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали нефтяное месторождение Шейба саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Повстанцы заявили, что направили для атаки на завод десять дронов. Министр энергетики назвал атаку терактом, направленным на подрыв мировых поставок нефти.

В декабре прошлого года глава королевства назначил новых глав МИДа, Минобразования, а также руководителя саудовского космического агентства. Министром иностранных дел стал Ибрагим аль-Асаф, с 1996 по 2016 год возглавлявший Минфин Саудовской Аравии.