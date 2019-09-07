Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам нелегальных трансляций UFC Russia

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с нелегальными трансляциями бойцовского чемпионата UFC Russia. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данные меры были приняты в рамках договоренности по защите авторских прав в интернете между Роскомнадзором и представителями UFC, отмечается в сообщении.

Всего в список попали 170 сайтов, 64 из них добровольно ограничили доступ к трансляциям. Еще 98 должны закрыть «пиратские» эфиры в ближайшее время. Доступ к оставшимся восьми онлайн-ресурсам будет ограничен операторами связи.

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