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AbbVie $90 (+33,81%) прогноз Cowen к 07.05.20
Pfizer $46 (+10,98%) прогноз CFRA к 29.01.20
Microsoft $153 (+8,51%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Суд оштрафовал Алехину и Энтео по делу об акции 27 июля

В Москве Бабушкинский и Симоновский районные суды оштрафовали активистку Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Цорионова, известного как Энтео, сообщил РБК сам Цорионов.

По его словам, за участие в несанкционированной акции 27 июля (статья 20.2 КоАП РФ) его оштрафовали на 15 тысяч рублей, а Алехину — на 150 тысяч рублей, так как суд признал ее виновной в совершении повторного правонарушения.

Активист отметил, что они собираются обжаловать решение суда.

О том, что Алехину оштрафовали на 150 тыс. руб. в своем Twitter также сообщил юрист и руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Мария Алехина — в прошлом участница панк-группы Pussy Riot и арт-группы «Война». Она является сооснователем правозащитной организации «Зона Права» и издания «Медиазона». После проведения так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя она получила реальный тюремный срок вместе с Надеждой Толоконниковой. Дмитрий Энтео — бывший православный активист. В 2017 году его исключили из движения «Божья воля» из-за общения с участницами Pussy Riot.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная властями акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили к выборам. По официальным данным МВД, по итогам акции были задержаны 1074 человека, по данным правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» — 1373 человека.

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Теги: Мария Алехина, Дмитрий Энтео, новости РБК
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