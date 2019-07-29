Суд оштрафовал Алехину и Энтео по делу об акции 27 июля

Суд оштрафовал Алехину и Энтео по делу об акции 27 июля

В Москве Бабушкинский и Симоновский районные суды оштрафовали активистку Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Цорионова, известного как Энтео, сообщил РБК сам Цорионов.

По его словам, за участие в несанкционированной акции 27 июля (статья 20.2 КоАП РФ) его оштрафовали на 15 тысяч рублей, а Алехину — на 150 тысяч рублей, так как суд признал ее виновной в совершении повторного правонарушения.

Активист отметил, что они собираются обжаловать решение суда.

О том, что Алехину оштрафовали на 150 тыс. руб. в своем Twitter также сообщил юрист и руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.