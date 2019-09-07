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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы

Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Сделайте себе такой дом — дом приемов. У меня весь дом такой. Это печать. Ведь это же искусство, которого нет ни у кого в мире», — сказала Винер-Усманова. Тренер сделала такое предложение во время экскурсии, которую она провела для Путина в новом Дворце художественной гимнастики в «Лужниках».

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл на территории спорткомплекса «Лужники» Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. В пятиэтажном здании площадью 25,7 тыс. кв. м среди прочего оборудованы тренировочные залы, тренерские и судейские комнаты, сауны, столовая, музей и пресс-бар. Собянин назвал дворец «уникальным» по содержанию и архитектуре. Он также обратил внимание, что дворец построен исключительно на частные средства.

Теги: Владимир Путин, хохлома
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