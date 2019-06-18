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Собянин открыл в «Лужниках» Дворец гимнастики

Сергей Собянин открыл на территории спорткомплекса «Лужники» Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики). Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В здании площадью 25,7 тыс. кв. м построено пять этажей и один подземный, где в том числе расположены тренировочные залы, тренерские и судейские комнаты, сауны, столовая, музей и пресс-бар.

Собянин назвал дворец «уникальным» по содержанию и архитектуре и уточнил, что он построен исключительно на частные средства. Впрочем, по словам мэра, Москва будет участвовать в содержании объекта.

Строительство здания началось в мае 2017 года по инициативе Винер-Усмановой и завершилось в июне 2019 года.

Теги: Сергей Собянин, «Лужники», художественная гимнастика
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