В Совфеде заявили «можем выдохнуть» после обмена между Россией и Украиной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,73 -0,49 EUR Бирж. 72,50 -0,57 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,20 65,37 EUR Нал. 73,12 72,13 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1026 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 401,77 +88,77 IMOEX 2 797,55 -0,34% RTSI 1 340,52 +0,19% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 06 сен, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 06 сен, 13:59
Освобожденные Украиной россияне во Внуково. Фоторепортаж Политика, 14:35  В Совфеде заявили «можем выдохнуть» после обмена между Россией и Украиной Политика, 14:24 Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных Политика, 14:17 Кремль оценил обмен заключенными между Россией и Украиной Политика, 14:13 Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье Спорт, 14:03 Захарова назвала важным шагом состоявшийся обмен заключенными с Украиной Политика, 13:58 Зеленский встретил у трапа прибывших в рамках обмена заключенных Политика, 13:53 Россия и Украина обменялись заключенными Политика, 13:31 Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной Политика, 13:25 СМИ показали фото участвующих в обмене россиян в самолете Политика, 13:23 Посольство показало вылетевших с Украины для обмена россиян Политика, 13:14 Кокорин и Мамаев ответили на приглашение Кадырова в «Ахмат» Спорт, 13:04 Власти пообещали меры поддержи для увеличения инвестиций в НПЗ в 2,5 раза Бизнес, 13:00 Путин поздравил москвичей с Днем города Политика, 12:52
Политика ,  
0 
В Совфеде заявили «можем выдохнуть» после обмена между Россией и Украиной

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что «мы наконец-то можем выдохнуть» после информации о завершении обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Зная, что этому предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и «фальстарты», можно в полной мере оценить реальный масштаб этого события. Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным», — написал Косачев.

Он также отметил, что состоявшийся обмен может поспособствовать продвижению реализации минских соглашений и является важным условием для дальнейших переговоров в «нормандском формате». «Ведь не будем забывать, что сверхзадача — освободить всех тех, кто сегодня фактически также в заложниках у Киева, у ВСУ — мирных жителей Донецка и Луганска, которым хочется однажды проснуться не от разрывов снарядов, а от звука будильника, зовущего в школу или на работу», — добавил Косачев.

Политика
Россия и Украина обменялись заключенными

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал в разговоре с РБК произошедшее важным шагом в правильном направлении.

«Для прорыва надо начать минские соглашения выполнять. <...> Здесь, скорее, речь идет о том, что какие-то крайне назревшие и даже перезревшие вопросы гуманитарного характера начали решаться в цивилизованном виде. При командовании Порошенко там даже это было невозможно. Сейчас мы видим, что этап близок к завершению, можно сказать, что стороны подошли ответственно ко всей это истории», — сказал Климов.

Отметил сенатор и роль президента Украины Владимира Зеленского. «Он тоже здесь определенную работу проделал, без чего этот обмен был бы невозможным. Дальше многое зависит от Зеленского, будет он продолжать эту традицию или опять скатится в то, с чего пытался начать», — заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о завершении обмена заключенными между Россией и Украиной. По ее словам, он прошел по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов, в Москву же прилетели журналист Кирилл Вышинский и военный ДНР Владимир Цемах среди прочих.

Теги: Совет Федерации, обмен, Украина
Материалы по теме
Зеленский встретил у трапа прибывших в рамках обмена заключенных
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter