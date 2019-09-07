В Совфеде заявили «можем выдохнуть» после обмена между Россией и Украиной

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что «мы наконец-то можем выдохнуть» после информации о завершении обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Зная, что этому предшествовали долгие переговоры, активные спекуляции, неоднократные попытки срыва и «фальстарты», можно в полной мере оценить реальный масштаб этого события. Ведь это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным», — написал Косачев.

Он также отметил, что состоявшийся обмен может поспособствовать продвижению реализации минских соглашений и является важным условием для дальнейших переговоров в «нормандском формате». «Ведь не будем забывать, что сверхзадача — освободить всех тех, кто сегодня фактически также в заложниках у Киева, у ВСУ — мирных жителей Донецка и Луганска, которым хочется однажды проснуться не от разрывов снарядов, а от звука будильника, зовущего в школу или на работу», — добавил Косачев.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал в разговоре с РБК произошедшее важным шагом в правильном направлении.