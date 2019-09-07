Захарова назвала важным шагом состоявшийся обмен заключенными с Украиной

Обмен заключенными, состоявшийся между Россией и Украиной, — важный шаг в отношении между странами, заявила в Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг», — написала она, отметив, что важно поддерживать подобный настрой, направленный «на решение проблем, а не на их усугубление» (орфография и пунктуация автора сохранены. — РБК). Частые обвинения Украины в адрес России не помогают наладить отношения между странами, добавила Захарова. По ее мнению, «конкретные шаги — лучший алгоритм действий» в сложившейся ситуации.

В субботу, 7 августа, Россия и Украина обменялись заключенными. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, обмен состоялся по формуле 35 на 35. Среди переданных Украине, по данным адвокатов, 24 моряка и режиссер Сенцов. В Москву прилетели журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах.