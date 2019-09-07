Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и ее руководство с Днем города, передает «РИА Новости».

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.

Поздравил москвичей с Днем города и пригласил поучаствовать в праздничных мероприятиях и мэр столицы Сергей Собянин. «Дорогие мои москвичи, с днем рождения! С днем рождения потому, что город — это прежде всего вы, люди, которые в нем живут. Счастья вам и добра», — написал мэр.

В столице стало «немного комфортнее жить», написал Собянин, отметив, что даже за небольшими изменениями в столице стоит большая проделанная работа.