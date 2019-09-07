Roshen подала в суд из-за начисления штрафов и налогов липецкой компании

Кондитерская корпорация Roshen подала в Арбитражный суд Липецкой области кассационную жалобу на решение Девятнадцатого арбитражного суда в Воронеже о начислении налогов и штрафов своей фабрике в Липецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря инстанции Инну Семенскую.

По ее словам, речь идет о выплате 361,5 млн рублей. На следующей неделе жалобу планируется направить в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге. У компании будет возможность обратиться в Верховный Суд Российской Федерации.

Roshen ведет процесс по оспариванию начислений фабрике в Липецке с 2015 года. В частности, тогда предприятию предложили выплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей.

В июле текущего года суд отклонил апелляцию Roshen на решение суда о начислении липецкой фабрике налогов и штрафов в размере 361,5 млн рублей. В дальнейшем компания использовала право на обжалование в течение двух месяцев и подала в вышестоящую инстанцию кассацию.

Компания Roshen находится в собственности бывшего украинского президента Петра Порошенко. Она является крупнейшим производителем кондитерских изделий на Украине. Его доля в компании находится в «слепом» трасте Rothschild Trust Schweiz AG. После избрания президентом в 2014 году Порошенко обещал продать бизнес, однако он не сделал этого. В 2015 году против руководства компании в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. На имущество Липецкой фабрики Басманный суд в Москве наложил арест. О полной остановке работы предприятия в Липецке компания заявила в июне 2017 года. К настоящему времени производство компании в Липецкой области закрыто, все сотрудники были уволены. В сентябре прошлого года Порошенко подтвердил отсутствие бизнеса в России.