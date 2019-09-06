Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков

Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» высказал первый президент республики Леонид Кравчук.

«Баланс интересов разных регионов страны должен быть учтен. Какая главная ошибка последних времен была? И Петра Порошенко (экс-президента Украины. — РБК). Он хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину — это не получится», — отметил Кравчук.

По его мнению, у граждан есть свои интересы, нужно уметь их слушать, а каждый закон должен отвечать интересам всей страны.

Ранее Кравчук подверг критике команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского за противоречивые высказывания. .

Кравчук возглавлял Украину с 1991 по 1994 год. 8 декабря 1991 года Кравчук в качестве президента Украины поставил подпись под Беловежскими соглашениями, которыми был узаконен распад СССР.