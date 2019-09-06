СМИ опубликовали видео поврежденного забора у дома Памфиловой

Видео с места проникновения в дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео показан поврежденный металлический забор, который, как указывает РЕН ТВ, окружает дом главы ЦИК. Предположительно злоумышленник проник на территорию участка именно в этом месте.

Неизвестный в маске вломился в дом главы ЦИК в ночь на 6 сентября. Он несколько раз ударил Памфилову электрошокером, однако она оказала ему сопротивление и нападавший убежал.

«Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко», — описала Памфилова происходившее.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК (разбой), полиция устанавливает причастных к нападению. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал передачу дела из полиции в подчиненное ему ведомство.