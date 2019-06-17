Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар в одном из жилых домой на севере Москвы унес жизни двоих человек. Еще 15 человек удалось спасти, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел по адресу: Адмирала Макарова, 9А. Спасатели в 01:55 получили информацию о горении квартиры на 9-м этаже и балконов с 9 по 12 этажи.

В результате удалось спасти 15 человек (четверо из них — дети). Еще двоих человек передали наряду скорой медицинской помощи для осмотра.

Пожар ликвидировали в 03:33. Общая площадь возгорания составила 85 кв. метров.