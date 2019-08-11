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Общество ,  
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Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ. В машине также находились дети, они отделались ушибами.

По данным телеканала, водителем Tesla оказался генеральный директор УК «Арикапитал» 41-летний Алексей Третьяков. Его госпитализировали с переломами ноги и носа.

«Я ехал по МКАД, по левой полосе, со скоростью 100 км/ч и не заметил припаркованную машину-эвакуатор. Tesla врезалась боком и после этого загорелась», — сообщил Третьяков. Мужчина добавил, что ехал не на полноценном автопилоте, а за рулем с включенной функцией «ассистент водителя».

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Появилось видео с моментом взрыва Tesla после ДТП на МКАД

Ранее появилось появилось видео с моментом взрыва Tesla после ДТП на МКАД, на котором видно, как автомобиль дважды взрывается и начинает гореть.

Теги: Tesla, ДТП, МКАД, видео
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