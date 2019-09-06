Собянин оценил вклад Москвы в российскую экономику

Российская экономика получает благодаря Москве каждый пятый рубль. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, российская столица каждый год перечисляет в федеральный бюджет около 2 трлн руб. Также Москва создает 2 млн рабочих мест для жителей Московской области и около 3,5 млн — для жителей других регионов.

Собянин добавил, что если бы Москвы не существовало, то все близлежащие к ней регионы, которые 70% своей продукции поставляют в столицу, окунулись бы в нищету. Он пояснил, что столичные вложения в казну также позволяют стране выравнивать бюджетную обеспеченность в других регионах.

На вопрос, «откуда у Москвы такие деньги», столичный мэр подчеркнул, что город производит больше 20% валового регионального продукта страны.

Интервью Собянин дал в преддверии Дня города, который отмечается 7–8 сентября. В этом году на праздник бюджет столицы потратит 407,5 млн руб. Это наименьшие расходы на День города за последние пять лет: к примеру, в 2017 году, на 870-летие столицы власти Москвы потратили 742 млн руб.