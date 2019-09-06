В Красноярском крае четырехлетний мальчик пропал в тайге

В Красноярском крае ведут поиски четырехлетнего мальчика, который, по имеющейся информации, ушел со двора своего дома и пропал в тайге. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По предварительной версии следователей, 39-летний мужчина, отец мальчика, ушел в лес за грибами около 17:00 5 сентября (13:00 мск), а его жена осталась дома с четырьмя детьми. Она оставила играть во дворе двух старших сыновей, а сама ушла в дом к младшим. Когда спустя полчаса женщина вернулась на улицу, она не смогла найти четырехлетнего сына, а его трехлетний брат попытался объяснить, что тот ушел в лес.

Согласно сообщению, лес находится неподалеку от дома мальчика в деревне Березовка Ирбейского района. Через некоторое время с начала поисков в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Мальчика ищут более 250 человек с привлечением собак.

«Соседи характеризуют и мать и отца только с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием своих детей», — отметили в СК.

В середине августа в Большереченском районе Омской области в лесу пропал трехлетний мальчик. Родители отправились собирать ягоды и оставили сына одного в машине. Вернувшись спустя 15 минут они не обнаружили ребенка в салоне. В поисках были задействованы порядка 400 человек, включая волонтеров, сотрудников полиции и главка МЧС по Омской области. 15 августа его нашли живым.