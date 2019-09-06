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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Путин предупредил о возможности «стырить» маткапитал при его трате на ЖКХ

Президент Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить материнский капитал, в том числе на то, чтобы выделять средства оттуда на подключение к системам газоснабжения и водоотведения частных домов. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24». Президент отметил, что опасается того, что деньги могут «стырить».

С таким предложением выступил председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Вы знаете, я всегда очень бережно отношусь к этим деньгам, потому что это поддержка женщинам прежде всего, семьям. И у меня всегда такое опасение, что как бы их, эти деньги, у людей не растащили», — сказал глава государства в ответ на его инициативу.

Путин отметил, что в системе ЖКХ достаточно много проблем, и важно, чтобы «у людей не стырили эти деньги». Само предложение президент назвал правильным.

«Давайте мы подумаем вместе, не спеша», — заключил президент.

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Лжепокупатели и ветхое жилье: как мошенничают с материнским капиталом

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Согласно закону, на поддержку от государства могут рассчитывать семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Изначально размер выплат составлял 250 тыс. руб., однако с течением времени сумма индексировалась и в итоге достигла 453 тыс. руб. (с 2016 года индексацию приостановили, однако обещают возобновить с 2020 года). Материнский капитал нельзя обналичивать, однако можно перенаправлять на улучшение жилищных условий, на оплату образования для детей.

Теги: Владимир Путин, президент, материнский капитал
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