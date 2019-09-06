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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки

Северная Корея пыталась импортировать более 100 тыс. бутылок русской и белорусской водки в обход санкций Евросоюза. Об этом заявили эксперты ООН, передает агентство Yonhap.

Отмечается, что группа экспертов разместила результаты проверки соблюдения режима санкций со стороны КНДР в докладе комитета Совета Безопасности ООН. По их данным, бутылки изъяли в ноябре и феврале.

В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс.

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В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.

В начале июня Госдепартамент США объявил о награде в размере до $5 млн за информацию о нарушении КНДР санкционного режима. В частности, в Вашингтоне заинтересовались данными об угле, нефти и других грузах на северокорейских судах.

Помимо этого Госдеп запросил информацию о работающих за рубежом гражданах Северной Кореи, которые приносят большой доход Пхеньяну. В США также сообщили о востребованности данных об импорте предметов роскоши и экспорте вооружений.

Теги: КНДР, водка, импорт, санкции
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