В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки

В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки

Северная Корея пыталась импортировать более 100 тыс. бутылок русской и белорусской водки в обход санкций Евросоюза. Об этом заявили эксперты ООН, передает агентство Yonhap.

Отмечается, что группа экспертов разместила результаты проверки соблюдения режима санкций со стороны КНДР в докладе комитета Совета Безопасности ООН. По их данным, бутылки изъяли в ноябре и феврале.

В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс.

В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.