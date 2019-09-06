Избиратели в конгресс от Калифорнии выберут между двумя Раулями Руисами

Два человека по имени Рауль Руис участвуют в выборах кандидатов в конгресс США от одного округа в штате Калифорния. Об этом сообщает Politico.

Один из них является 47-летним членом палаты представителей, демократом и доктором. В 2012 году он победил республиканца на выборах в конгресс, и впоследствии его дважды избирали в палату представителей.

Другой Руис оказался 57-летним республиканцем и строительным подрядчиком, который в преддверии выборов в городской совет в 2018 году вышел из гонки.

«Очевидно, это создаст некоторую путаницу — к чьей выгоде или к огорчению я не знаю», — отметил республиканец, добавив, что его противник не смог добиться больших успехов за время пребывания в конгрессе.