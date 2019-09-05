Nokia перевыпустила раскладушку 2720 c 4G-интернетом и WhatsApp

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,24 +0,02 EUR Бирж. 73,10 +0,05 Brent 62,25 +2,77% USD Нал. 66,73 64,28 EUR Нал. 73,70 71,14 USD ЦБ 66,05 -0,45 EUR ЦБ 72,88 -0,19 EUR/USD 1,1035 +0,0006 BTC/USD Бирж. 10 546,00 -47,00 IMOEX 2 807,06 +0,49% RTSI 1 337,92 +0,54% DJIA 26 746,39 +1,48% Nasdaq 8 102,55 +1,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CVS Health $76 (+20,52%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,87%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+12,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
CVS Health $76 (+20,52%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,87%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+12,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 66,05 (-0,45) Quote, 13:44
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 72,88 (-0,19) Quote, 13:44
МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве Общество, 21:33 Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Общество, 21:31 В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде Общество, 21:28 Как компании расти в конкурентной и зарегулированной алкогольной отрасли РБК и SAP, 21:28 Nokia перевыпустила раскладушку 2720 c 4G-интернетом и WhatsApp Технологии и медиа, 21:25 Шотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав Спорт, 21:15 В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей Финансы, 21:09 В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета Общество, 20:46 Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю Технологии и медиа, 20:35 Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина Политика, 20:11 Футболист ЦСКА пропустит более полугода после операции Спорт, 20:11 Самолет ВВС Великобритании пролетел у границ Псковской области Политика, 20:10 Следователи завели дело из-за смерти пенсионерки в Севастополе Общество, 20:06 В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Политика, 19:59
Технологии и медиа ,  
0 
Nokia перевыпустила раскладушку 2720 c 4G-интернетом и WhatsApp
Nokia NOK $4,97 +1,02% Купить

Финская компания HMD Global представила на выставке IFA в Берлине пять новых устройств Nokia. Об этом сообщается на ее сайте.

Среди новинок компании — два смартфона и три кнопочных аппарата. В частности, компания перевыпустила популярную в прошлом раскладушку Nokia 2720 Flip.

Как сообщили в компании, телефон получил 2,8-дюймовый экран, модель работает на операционной системе KaiOS. На внешней стороне раскладушки установлен 1,3-дюймовый экран, на котором может отображаться имя контакта звонящего. Модель оснащена 4G-доступом в Интернет, картами, ассистентом Google, доступом к социальной сети Facebook, видеохостингу YouTube и мессенджеру WhatsApp. В телефоне также предусмотрена «экстренная кнопка».

В компании сообщили, что телефон поступит в продажу в сентябре. Он будет доступен в трех цветах (синий, черный, розовый), стоимость модели составит €89 (около 6500 руб.).

Среди новых смартфонов компании — Nokia 7.2, которая получила камеру с разрешением 45 мегаписелей и оптику Zeiss. Модель Nokia 6.2 располагает камерой на 16 мегапикселей. Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 3500 мАч. Цена на Nokia 7.2 будет начинаться от €299, Nokia 6.2 — от €199.

Помимо этого, в HMD Global сообщили о выпуске оснащенного 4G кнопочного телефона Nokia 800 Tough в ударопрочном корпусе, защищающем от попадания пыли и воды, и ориентированной на пожилых людей модели Nokia 100 с большими кнопками, фонариком и FM-радио.

Это не первые новинки Nokia за текущий год. Ранее HMD Global представила четыре новых гаджета, включая первый в мире телефон с пятью камерами.

HMD Global в 2016 году объявила о покупке части бизнеса Microsoft Mobile, в рамках сделки ей достался бренд Nokia.

Теги: Nokia, телефон, HMD Global
Материалы по теме
Финская компания представила первую в мире Nokia с пятью камерами
Технологии и медиа
Финская компания представила кнопочный Nokia 106
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter