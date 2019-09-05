Nokia перевыпустила раскладушку 2720 c 4G-интернетом и WhatsApp

Финская компания HMD Global представила на выставке IFA в Берлине пять новых устройств Nokia. Об этом сообщается на ее сайте.

Среди новинок компании — два смартфона и три кнопочных аппарата. В частности, компания перевыпустила популярную в прошлом раскладушку Nokia 2720 Flip.

Как сообщили в компании, телефон получил 2,8-дюймовый экран, модель работает на операционной системе KaiOS. На внешней стороне раскладушки установлен 1,3-дюймовый экран, на котором может отображаться имя контакта звонящего. Модель оснащена 4G-доступом в Интернет, картами, ассистентом Google, доступом к социальной сети Facebook, видеохостингу YouTube и мессенджеру WhatsApp. В телефоне также предусмотрена «экстренная кнопка».

В компании сообщили, что телефон поступит в продажу в сентябре. Он будет доступен в трех цветах (синий, черный, розовый), стоимость модели составит €89 (около 6500 руб.).

Среди новых смартфонов компании — Nokia 7.2, которая получила камеру с разрешением 45 мегаписелей и оптику Zeiss. Модель Nokia 6.2 располагает камерой на 16 мегапикселей. Оба смартфона оснащены 6,3-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 3500 мАч. Цена на Nokia 7.2 будет начинаться от €299, Nokia 6.2 — от €199.