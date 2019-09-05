Следователи завели дело из-за смерти пенсионерки в Севастополе

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на лавке у приемного отделения одной из больниц Севастополя, сообщается на сайте Следственного комитета России по Республике Крым.

«По результатам процессуальной проверки сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК)», — говорится в тексте. Наказание по этой статье может составить до трех лет лишения свободы.

Ранее следователи начали проверку информации, опубликованной в группе волонтерского движения во «ВКонтакте», где сообщалось о смерти пенсионерки в 50 м от четвертой городской больницы Севастополя. На видеоролике, приложенном к записи, одна из женщин в медицинской форме сообщила, что в приемном отделении «не имеют права» вызывать скорую помощь женщине. Принимать ее там тоже отказались, объяснив, что пенсионерку «не с чем» регистрировать.

По информации ТАСС, в связи с инцидентом началась служебная проверка в департаменте здравоохранения Севастополя.