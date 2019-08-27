В Севастополе начали проверку после смерти пенсионерки рядом с больницей

В Севастополе начали проверку после смерти пенсионерки рядом с больницей

Главное следственное управление СК по Крыму и Севастополю начало проверку после смерти пожилой женщины на лавке у приемного отделения одной из больниц Севастополя. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе главка.

Сейчас следователи изучают опубликованную по этому поводу информацию в соцсетях, устанавливают ее достоверность, отметили в пресс-службе. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожилая женщина умерла рядом с отделением городской больницы № 4, пишет «Новый Севастополь». Очевидцы принесли для пенсионерки воду, вызвали ей скорую помощь.

Пост о женщине опубликовали в группе волонтерского движения во «Вконтакте». Отмечалось, что женщина умерла в 50 м от здания больницы. На видеозаписи, приложенной к записи, одна из женщин в медицинской форме сообщила, что приемном отделении «не имеют права» вызывать скорую помощь женщине. Принимать ее там тоже отказались, объяснив, что пенсионерку «не с чем» регистрировать.