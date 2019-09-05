Вандалы осквернили советский мемориал во Львове

Неизвестные измазали краской мемориал на холме Славы во Львове, посвященный павшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте регионального управления национальной полиции Украины.

«В Шевченковский отдел полиции 5 сентября, около восьми утра (совпадает с мск), поступило сообщение, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — говорится в сообщении. По информации полиции, вокруг монумента, выполненного в виде ордена Великой Отечественной войны, были красной краской нанесены надписи и советская символика. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее неизвестные вандалы отбили голову у бюста советского партизана в украинском городе Здолбунов. Городской совет решил демонтировать монумент и передать его в районный музей.