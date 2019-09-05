Вандалы осквернили советский мемориал во Львове

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,03 -0,20 EUR Бирж. 72,94 -0,12 Brent 62,14 +2,59% USD Нал. 66,48 65,55 EUR Нал. 73,43 72,50 USD ЦБ 66,05 -0,45 EUR ЦБ 72,88 -0,19 EUR/USD 1,1043 +0,0014 BTC/USD Бирж. 10 557,00 -36,00 IMOEX 2 799,78 +0,23% RTSI 1 335,91 +0,39% DJIA 26 809,82 +1,72% Nasdaq 8 118,78 +1,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Роснефть ₽563,24 (+34,78%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,55%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,62%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Роснефть ₽563,24 (+34,78%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,55%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,62%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 66,05 (-0,45) Quote, 13:44
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 72,88 (-0,19) Quote, 13:44
Вандалы осквернили советский мемориал во Львове Общество, 18:05 Детский омбудсмен обратился к Чайке из-за газеты о маньяках Политика, 18:03 Глава «Дома с маяком» назвала спасением закупку импортных обезболивающих Общество, 17:49 Черчесов заявил о нежелании «заниматься математикой» перед игрой в Глазго Спорт, 17:48 Гол со своей половины и полет через спину. Самые интересные моменты КХЛ Спорт, 17:42 Московский завод назвал сроки поставок импортных лекарств для детей Общество, 17:42 Минобороны опровергло данные о гибели троих спецназовцев в Сирии Политика, 17:37 СК начал проверку после обрушения здания в Сергиевом Посаде Общество, 17:20 100 км за пять минут: все о безумном Porsche Taycan Авто, 17:11 «Время китча»: архитекторы о самых одиозных памятниках Москвы Недвижимость, 17:10 EOS подешевел на 152% за 3 месяца Крипто, 17:05 СМИ анонсировали переход трех футболистов «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» Спорт, 17:02 СМИ сообщили о гибели в Сирии троих российских военнослужащих Политика, 17:02 Минтранс предложил передать проведение техосмотра официальным дилерам Политика, 17:02
Общество ,  
0 
Вандалы осквернили советский мемориал во Львове

Неизвестные измазали краской мемориал на холме Славы во Львове, посвященный павшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте регионального управления национальной полиции Украины.

«В Шевченковский отдел полиции 5 сентября, около восьми утра (совпадает с мск), поступило сообщение, что на Марсовом поле по улице Мечникова во Львове неизвестные нанесли надписи на мемориал», — говорится в сообщении. По информации полиции, вокруг монумента, выполненного в виде ордена Великой Отечественной войны, были красной краской нанесены надписи и советская символика. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Фотогалерея 
«Ленинопад»: что происходит с памятниками вождю революции на Украине

Ранее неизвестные вандалы отбили голову у бюста советского партизана в украинском городе Здолбунов. Городской совет решил демонтировать монумент и передать его в районный музей.

Теги: вандализм, осквернение мемориала, Украина
Материалы по теме
Вандалы на Украине отбили голову у бюста советского партизана
Политика
Вандалы изрисовали краской памятник генералу Ватутину в Полтаве
Общество
Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter