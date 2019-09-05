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Доллар/Рубль ₽65 (-1,47%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,53%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии. По мнению чеченского лидера, шутка российского лидера войдет в сборники его известных цитат и афоризмов.

«Политический юмор!» — написал Кадыров, заметив, что это «тонкая и сложная» наука. По его словам, шутить на встрече с государственными деятелями может позволить себе только «уверенный в себе, своих силах и в своей правоте лидер». «И, самое главное, юмор должен быть добрым, но острым и оригинальным. Именно таким высоким искусством политического юмора владеет президент России Владимир Путин», — написал Кадыров.

Шутка российского лидера прозвучала на пленарной сессии ВЭФ, когда журналист задал российскому президенту вопрос про молодежь. «Есть разная молодежь, есть молодежь в «Сириусе» <...>, есть та, которая по субботам выходила на улицы в последнее время. Вот эта молодежь, это ваша молодежь?» — поинтересовался журналист.

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В ответ Путин сначала обратился к словам премьера Японии Синдзо Абэ, который заметил, что 75-летние люди в Японии ходят с такой скоростью, с какой раньше двигались 65-летние. «Послушайте, Синдзо говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», — сказал Путин. «Я исхожу из того, что все мы, прежде всего молодые люди, должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созиданию», — продолжил свою мысль президент.

Теги: Владимир Путин, Рамзан Кадыров, ВЭФ
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