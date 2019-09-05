Появилось видео с места падения военного вертолета под Саратовом

Появилось видео с места падения военного вертолета под Саратовом

В соцсетях появилось видео с места жесткой посадки военного вертолета Ми-8 под Саратовом. На борту вертолета были трое военнослужащих, им удалось спастись.

В поле, где произошел инцидент, виден огромный столб черного дыма. Крушение произошло неподалеку от оживленной автодороги, по которой проезжают машины.

В поселке Соколовый Саратовской области расположен военный аэродром Саратов-Сокол, на котором базируется учебная авиационная база где готовят вертолетчиков. База входит в состав Сызранского высшего военного авиационного училища.