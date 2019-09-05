В Донецке произошел второй взрыв за два дня

В Донецке произошел второй взрыв за два дня

Около кинотеатра в Калининском районе Донецка произошел взрыв, пострадал один полицейский. Об этом сообщил корреспондент Донецкого агентства новостей.

«Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра «Донецк», вызвал полицию», — сообщил корреспонденту очевидец. Он уточнил, что после прибытия наряда один из сотрудников полиции попытался приблизиться к предмету, после чего тот взорвался.

По данным «РИА Новости», пострадал полицейский, он получил травму руки. Сейчас место происшествия оцеплено, там работают сотрудники силовых ведомств.

Накануне, 4 сентября, на шахте им. Скочинского в окрестностях Донецка произошел взрыв. Погиб работник шахты, производство не было остановлено.