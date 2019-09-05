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Доллар/Рубль ₽65 (-1,44%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,25%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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В Донецке произошел второй взрыв за два дня

Около кинотеатра в Калининском районе Донецка произошел взрыв, пострадал один полицейский. Об этом сообщил корреспондент Донецкого агентства новостей.

«Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра «Донецк», вызвал полицию», — сообщил корреспонденту очевидец. Он уточнил, что после прибытия наряда один из сотрудников полиции попытался приблизиться к предмету, после чего тот взорвался.

По данным «РИА Новости», пострадал полицейский, он получил травму руки. Сейчас место происшествия оцеплено, там работают сотрудники силовых ведомств.

Накануне, 4 сентября, на шахте им. Скочинского в окрестностях Донецка произошел взрыв. Погиб работник шахты, производство не было остановлено.

Теги: Донецк, взрыв
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