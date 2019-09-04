На шахте под Донецком произошел взрыв

На шахте им. Скочинского в районе Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Министерства угля и энергетики ДНР.

По данным пресс-службы, взрыв произошел около 09:30 на пустыре, который не задействован в производстве.

«Погиб один человек — сотрудник шахты», — отметил представитель министерства.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что на производство взрыв не повлиял.

В апреле авария произошла на шахте «Схидкарбон», расположенной в Лутугинском районе самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). При взрыве метана в шахте погибли 17 горняков. Помощь в поиске их тел оказывали российские спасатели.