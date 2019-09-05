Спецслужбы узнали о поступлении террористам оружия Украины раньше войск

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки террористов из Нигерии на год раньше, чем поступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам руководитель антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков, передает «РИА Новости».

«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» (запрещена в России) из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», — заявил Новиков. Глава центра отметил, что изначально оружие предназначалось для вооруженных сил Нигерии. По словам Новикова, гранатомет производился на предприятии, на тот момент носившем название «Ленинская кузница» и принадлежавшем экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной «из-за хлынувшего потока оружия» из страны.

УАГ-40 — 40-миллиметровый автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием, выпущен в соответствии со стандартами НАТО.