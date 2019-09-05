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Western Digital $70 (+16,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
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Из-за таяния ледников в Швеции изменилась самая высокая точка страны

В Швеции из-за таяния ледников появилась новая самая высокая точка страны, сообщает телеканал SVT.

Вплоть до 5 августа наиболее высокой точкой в стране значился южный пик горы Кебнекайсе, но из-за высокой температуры воздуха он подтаял и оказался ниже северной вершины на 50 сантиметров.

«То, что самый высокий пик Швеции тает, имеет существенное символическое значение. Возможно, для окружающей среды не так важно, что один пик выше другого. Но это означает, что ледники тают, и, конечно, это очень важно», — отметил профессор гляциологии Стокгольмского университета Пер Хольмунд, который с 1981 года проводит измерения этой вершины.

По словам эксперта, если зимой выпадет много снега, то соотношение высоты двух пиков может восстановиться.

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН назвала период с 2015 по 2019 год одним из самых жарких за всю историю наблюдений, и заявила, что в будущем «тепловые волны» только усилятся.

Теги: климат, горы, Швеция
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