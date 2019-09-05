Twitter заблокировал возможность публикации сообщений через СМС

Twiitter временно заблокировал возможность публиковать посты посредством СМС-сообщений, передает пресс-служба социальной сети.

«Мы пошли этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть устранены операторами мобильной связи, и нашей зависимости от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона», — сообщил Twitter.

По данным пресс-службы, компания работает над «долгосрочной стратегией» по восстановлению «надежной связи».

Американский портал The Verge связывает это решение Twitter с недавним взломом страницы гендиректора компании Джека Дорси. 30 августа хакеры взломали его аккаунт, после чего в течение 20 минут от его имени публиковались сообщения нецензурного содержания с расистскими высказываниями и угрозами взрыва. Позднее доступ к учетной записи был восстановлен.