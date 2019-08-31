Twitter сообщил о восстановлении доступа к аккаунту Джека Дорси

Доступ к учетной записи одного из основателей и генерального директора Twitter Джека Дорси восстановили после хакерской атаки. Об этом говорится в сообщении компании.

«Сейчас аккаунт в безопасности, нет никаких признаков того, что системы Twitter подверглись опасности», — уточнила команда по коммуникациям.

Ранее стало известно о взломе аккаунта Дорси в Twitter. Так, от имени основателя соцсети было опубликовано более 15 сообщений с нецензурной лексикой, расистскими высказываниями и угрозами взрыва.

Как пишет New York Times, в постах Дорси были заявления о готовящемся теракте в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. По данным The Verge, к атаке на страницу Дорси может быть причастна хакерская группа Chuckle Squad.