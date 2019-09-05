Получивший поздравление от Путина школьник поступил в президентский лицей

Девятиклассник из Улан-Удэ Андрей Мешков, которого президент Владимир Путин поздравил с победой на чемпионате мира WorldSkills, поступил в президентский физико-математический лицей в Петербурге. Об этом сообщила мать юноши Марина Цыбикова, передает «РИА Новости».

«Сейчас сын находится в Санкт-Петербурге. Его приняли в физико-математический лицей №239», — сказала Цыбикова. Она добавила, что сын еще не выбрал заведение, в котором будет учиться после окончания лицея, но уверен, что оно будет связано с сетевым системным администрированием.

Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума поздравил школьника с победой на Мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

WorldSkills — международное некоммерческое движение, основанное в 1953 году и направленное на повышение престижа рабочих профессий. Россия присоединилась к нему в 2012 году. В этом году чемпионат по профессиональному мастерству проходил в Казани с 22 по 26 августа. Участие в мероприятии приняли 1,4 тыс. человек из 63 стран мира. По данным пресс-службы чемпионата, российская сборная выиграла 22 медали, заняв второе место в медальном зачете. Лидером стала сборная Китая. Всего россияне завоевали 14 золотых и по четыре серебряных и бронзовых награды.