Родственники Гафта сообщили о «непростом» состоянии актера

Актер Валентин Гафт после перенесенного инсульта находится в тяжелом состоянии, врачи занимаются его реабилитацией. Об этом РБК сообщил сын актрисы Ольги Остроумовой и пасынок Гафта, театральный режиссер Михаил Левитин.



«Его состояние тяжелое, но стабильное. Восстанавливается очень и очень медленно. Состояние очень «непростое». Динамика восстановления позитивная, но очень медленная. Врачи его активно пытаются реабилитировать. Он контактен — говорит иногда, все слышит и понимает», — сказал Левитин.

Комментируя информацию о том, что Гафту может потребоваться операция, Михаил Левитин заявил, что слышит об этом впервые. «По-моему, это неправда», — сказал он.

О том, что Гафту может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, 83-летний актер частично парализован.

В начале августа Гафт перенес инсульт. К концу месяца его перевели из больницы в реабилитационный центр.

Гафт родился в 1935 году в Москве. Он окончил школу-студию МХАТ и с 1969 года служит в театре «Современник». Актер снимался в таких фильмах, как «Небеса обетованные», «Старые клячи», «Чародеи», и других.