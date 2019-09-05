В Петербурге задержали обстрелявшего детский сад из пневматики мужчину

В Петербурге полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада №27, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в среду, 4 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу по окнам детского сада, расположенного на Ириновском проспекте. Прибывшие полицейские задержали нарушителя в подъезде дома №17 по той же улице. По их данным, он стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры. В результате пострадал находившийся на территории детского сада мужчина 1976 года рождения. Ему была оказана медицинская помощь, затем пострадавшего отпустили в удовлетворительном состоянии.

«При доставлении в отдел полиции в отношении злоумышленника составлен протокол по ст. 20.1 КоАП. По результатам разбирательства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), решается вопрос об избрании меры пресечения», — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

В детском саду №27 подтвердили РБК, что неизвестный мужчина, находившийся в доме напротив, стрелял из пневматического оружия по площадке. Среди детей никто не пострадал, добавили там.

«Мы не знаем, что это за мужчина. Из окна дома напротив стреляли по площадке детского сада из пневматического оружия и попали нашему дворнику в плечу. C ним все в порядке, он съездил в травму. Это просто, видимо, какие-то неадекватные люди», — рассказали в детском саду.