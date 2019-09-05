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«Сибур» договорился с «Газпромом» о поставках сырья на амурский завод

Нефтехимический холдинг «Сибур» и группа компаний «Газпром» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заключили предварительный договор на поставку сжиженных углеводородных газов (СУГ) с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Амурский газохимический комплекс (ГХК). Об этом говорится в сообщении «Сибура», поступившем в РБК.

По предварительному договору «Газпром» будет ежегодно дополнительно поставлять 1,5 млн т СУГ и этана на Амурский ГХК. В результате «Сибур» расширит проектные мощности комплекса с 1,5 млн т полиэтилена до около 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена в год. Соглашение подписали председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Планы «Сибура» и «Газпрома» о заключении соглашения ранее анонсировала Financial Times. Стоимость проекта таким образом может вырасти с $7 млрд до $10–11 млрд. На базе Амурского ГХК должно быть создано совместное предприятие с китайской Sinopec, и при принятии окончательного инвестиционного решения Sinopec может получить 40% в проекте.

В мае 2018 года «Сибур» и «Газпром» заключили на Петербургском международном экономическом форуме основной договор на поставку в течение 20 лет на Амурский газохимический комплекс по 2 млн т этана.

Первые две очереди Амурского ГПЗ «Газпрома», который станет основным поставщиком сырья для ГХК, планируется запустить к 2021 году, к моменту начала поставок газа по «Силе Сибири». Амурский ГХК «Сибура» будет введен в эксплуатацию не ранее 2024 года.

Теги: «Сибур», «Газпром», Амурский ГПЗ, сжиженный газ
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