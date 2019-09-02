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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Экономика ,  
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FT узнала о планах «Сибура» договориться с «Газпромом» о поставках сырья

Нефтехимический холдинг «Сибур» намерен заключить с «Газпромом» соглашение о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) на Амурский газохимический комплекс (АГХК), сообщает Financial Times. По данным источников газеты, предварительное соглашение будет подписано на следующей неделе на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По условиям сделки, «Газпром» будет поставлять АГХК 1,1–1,5 млн т сырья в год.

Сделка может позволить «Сибуру» и китайской Sinopec увеличить потенциальные объемы производства на амурском заводе на 80%, пишет газета. В июне компании подписали соглашение о возможном создании совместного предприятия на базе Амурского ГХК, и если «Сибур» примет окончательное инвестиционное решение по проекту, Sinopec может получить 40% в проекте.

Как отмечает FT, новое соглашение повышает вероятность того, что компании примут решение о строительстве более крупного завода, чем предполагалось изначально. По словам одного из источников газеты, стоимость проекта может вырасти с $7 млрд до $10–11 млрд. Источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, это подтвердил. Окончательное инвестиционное решение «Сибура» будет зависеть от того, примет ли правительство решение о введении обратного акциза на СУГ, заявили собеседники издания.

Бизнес
«Газпром» заключил контракт на поставку сырья для проекта «Сибура»

В мае 2018 года «Сибур» и «Газпром» заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) основной договор на поставку в течение 20 лет на Амурский газохимический комплекс (АГХК) по 2 млн т этана.

Первые две очереди Амурского ГПЗ «Газпрома», который станет основным поставщиком сырья для ГХК, планируется запустить к 2021 году, к моменту начала поставок газа по «Силе Сибири». АГХК будет введен в эксплуатацию не ранее 2024 года.

Теги: «Сибур», Амурский ГПЗ, сжиженный газ
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