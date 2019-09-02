FT узнала о планах «Сибура» договориться с «Газпромом» о поставках сырья

Нефтехимический холдинг «Сибур» намерен заключить с «Газпромом» соглашение о поставках сжиженного углеводородного газа (СУГ) на Амурский газохимический комплекс (АГХК), сообщает Financial Times. По данным источников газеты, предварительное соглашение будет подписано на следующей неделе на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По условиям сделки, «Газпром» будет поставлять АГХК 1,1–1,5 млн т сырья в год.

Сделка может позволить «Сибуру» и китайской Sinopec увеличить потенциальные объемы производства на амурском заводе на 80%, пишет газета. В июне компании подписали соглашение о возможном создании совместного предприятия на базе Амурского ГХК, и если «Сибур» примет окончательное инвестиционное решение по проекту, Sinopec может получить 40% в проекте.

Как отмечает FT, новое соглашение повышает вероятность того, что компании примут решение о строительстве более крупного завода, чем предполагалось изначально. По словам одного из источников газеты, стоимость проекта может вырасти с $7 млрд до $10–11 млрд. Источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, это подтвердил. Окончательное инвестиционное решение «Сибура» будет зависеть от того, примет ли правительство решение о введении обратного акциза на СУГ, заявили собеседники издания.