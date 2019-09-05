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Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Глава ВТБ посчитал слишком дорогим «президентский» Aurus

В разговоре с журналистами во время Восточного экономического форума глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что не намерен приобретать автомобиль Aurus из-за его цены, сообщает ТАСС.

«Нет, пока не планирую, слишком дорогая машина и новая слишком», — сказал он.

Бизнес
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

Автомобили семейства Aurus были разработаны в России специально для перевозки первых лиц. Их использует президент Владимир Путин как внутри России, так и для зарубежных поездок.

Часть седанов Aurus Senat будет поставляться в свободную продажу. Стоимость седана в базовой комплектации составляет 18 млн руб. Первый дилерский центр автомобилей класс люкс открылся в Москве в конце августа, в ближайшие два года шоурум может появиться и в Пекине.

Теги: Андрей Костин, ВТБ, автомобиль, Aurus
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