Пассажирка упала на рельсы на станции «Царицыно» московского метро

На станции «Царицыно» Замоскворецкой линии пассажирка упала на рельсы. Об этом РБК заявили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Инцидент произошел в четверг, 5 сентября, около 09:05 мск.

«Дежурившие на станции полицейские незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи. В настоящее время потерпевшая передана медикам», — сообщили РБК в пресс-службе УВД столичной подземки. В метро добавили, что сейчас ведется проверка инцидента.

В субботу, 31 августа, на серой ветке московского метро пассажир упал на пути. В результате инцидента было приостановлено движение поездов от станции «Нагорная» до станции «Пражская». Как сообщили РБК в пресс-службе метро, в результате происшествия пассажир погиб.

