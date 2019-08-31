На серой ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира

На Серпуховско-Тимирязевской ветке Московского метрополитена было приостановлено движение поездов от станции «Нагорная» до станции «Пражская» из-за падения человека на рельсы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного метро в Twitter.

Там добавили, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Около 16:30 в подземке рассказали, что движение поездов восстановили.

Позже в пресс-службе метро сообщили РБК, что в результате происшествия пассажир погиб. «Около 15:48 мск на станции метро «Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жесткий путь под прибывающий электропоезд», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники полиции сразу вызвали скорую помощь. Медики по прибытии констатировали смерть пассажира.

Информация о происшествии передана в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в пресс-службе московского метро.

В начале августа на серой ветке метро остановили движение поездов от станции «Пражская» до станции «Бульвар Дмитрия Донского». Причиной сбоя стало падение пассажира на пути. В результате происшествия мужчина погиб.