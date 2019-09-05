«Роснефть» привлекла японские и индийские компании в проект «Восток-ойл»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин позвал японские компании в проект «Восток-ойл», говорится в пресс-релизе «Роснефти», поступившем в РБК. Проект компания планирует реализовать вместе со своим бывшим главой Эдуардом Худайнатовым и уже попросила для него миллиардные льготы.

По словам Сечина, «Роснефть» предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии. Глава компании отдельно отметил проект «Восток-ойл», который станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути. По словам Сечина, сейчас правительство разрабатывает для региона налоговые стимулы.

Об увеличении присутствия в российской нефтяной отрасли рассказал в интервью «Ведомостям» министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан.

«У нас пять крупных проектов в России. Прежде всего мы инвестировали в «Сахалин-1», Ванкорский кластер «Роснефти». Также индийские компании инвестировали в нефтяные проекты на востоке России — Таас-Юрях», — сказал министр. Он добавил, что Индия ведет переговоры с «Роснефтью» о будущих инвестициях. «Роснефть», кстати, предложила нам поучаствовать в создании большого нефтяного кластера на востоке России», — заявил Прадхан, добавив, что надеется на заявления президента Владимира Путина и индийского премьера по этому вопросу в ходе Восточного экономического форума.

Прадхан уточнил, что «Роснефть» предложила Индии участие в проекте «Восток-ойл». «Роснефть» предложила нам новый проект, и мы заинтересованы. Уверен, что в ближайшем будущем индийские компании смогут расширить свое участие в новых проектах, выходящих в Арктический регион России», — заявил Прадхан.