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Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
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«Роснефть» привлекла японские и индийские компании в проект «Восток-ойл»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин позвал японские компании в проект «Восток-ойл», говорится в пресс-релизе «Роснефти», поступившем в РБК. Проект компания планирует реализовать вместе со своим бывшим главой Эдуардом Худайнатовым и уже попросила для него миллиардные льготы.

По словам Сечина, «Роснефть» предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии. Глава компании отдельно отметил проект «Восток-ойл», который станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути. По словам Сечина, сейчас правительство разрабатывает для региона налоговые стимулы.

Об увеличении присутствия в российской нефтяной отрасли рассказал в интервью «Ведомостям» министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан.

«У нас пять крупных проектов в России. Прежде всего мы инвестировали в «Сахалин-1», Ванкорский кластер «Роснефти». Также индийские компании инвестировали в нефтяные проекты на востоке России — Таас-Юрях», — сказал министр. Он добавил, что Индия ведет переговоры с «Роснефтью» о будущих инвестициях. «Роснефть», кстати, предложила нам поучаствовать в создании большого нефтяного кластера на востоке России», — заявил Прадхан, добавив, что надеется на заявления президента Владимира Путина и индийского премьера по этому вопросу в ходе Восточного экономического форума.

Прадхан уточнил, что «Роснефть» предложила Индии участие в проекте «Восток-ойл». «Роснефть» предложила нам новый проект, и мы заинтересованы. Уверен, что в ближайшем будущем индийские компании смогут расширить свое участие в новых проектах, выходящих в Арктический регион России», — заявил Прадхан.

Проект «Восток-ойл» должен объединить месторождения «Роснефти» (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» (Пайяхское).

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября с целью содействия ускоренному экономическому развитию Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества. В среду, 4 сентября, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились на причале острова Русский в рамках Восточного экономического форума.

Теги: «Роснефть», Индия, Япония
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