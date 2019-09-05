Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки. Оставшись в комнате одна, она самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты десятого этажа. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота.

По факту случившегося следователи организовали доследственую проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В марте текущего года шестнадцатилетняя девушка выжила после падения с шестого этажа Филатовской больницы в Москве. Пострадавшая получила перелом ноги и поясничного отдела позвоночника.