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Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки. Оставшись в комнате одна, она самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты десятого этажа. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота.

По факту случившегося следователи организовали доследственую проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В марте текущего года шестнадцатилетняя девушка выжила после падения с шестого этажа Филатовской больницы в Москве. Пострадавшая получила перелом ноги и поясничного отдела позвоночника.

Теги: Московская область, падение из окна, доследственная проверка
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