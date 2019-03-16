Девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской больницы

Девочка упала с шестого этажа Филатовской детской больницы в Москве. Она осталась жива, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах столицы.

«Произошло падение девочки в возрасте 16 лет с шестого этажа на козырек Филатовской детской клинической больницы по адресу Садовая-Кудринская, дом 15, строение 10», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, девочка получила перелом ноги и поясничного отдела позвоночника. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил эту информацию и добавил, что на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают причины случившегося.

В конце июля 2018 года в Комсомольске-на-Амуре двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, которая находилась на девятом этаже. Он выжил, но с травмами был доставлен в больницу.