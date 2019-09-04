Акции ВТБ подорожали на 10% после новостей об увеличении дивидендов

Акции ВТБ подорожали на 10% после новостей об увеличении дивидендов

Стоимость акций ВТБ на Московской бирже в среду, 4 сентября, выросла на 9,46% до 4,29 коп. на фоне заявлений главы кредитной организации Андрея Костина о том, что к 2020 году банк может вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), если не будет проблем с капиталом.

Как следует из данных Московской биржи, оборот торгов составил 7,2 млрд руб. Костин отметил, что главный акционер в лице государства не затрагивал тему выплат дивидендов.

«Поэтому пока эту тему не обсуждали, будем обсуждать, посмотрим», — сказал глава ВТБ (цитата по «РИА Новости»).

В апреле текущего года наблюдательный совет ВТБ принял решение сократить дивиденды из-за необходимости вливаний в капитал, сообщал вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, возглавляющий набсовет банка. Остальная часть прибыли пойдет на повышение уровня достаточности капитала банка.

Силуанов отмечал, что стратегия банка предусматривает, что по итогам 2019 года ВТБ вернется к выплате акционерам дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.