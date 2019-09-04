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Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,68%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
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Аксенов объяснил детям езду Путина на мотоцикле без шлема в Крыму

У президента России Владимира Путина не было защитного шлема во время поездки на мотоцикле в Крыму, так как на трассе не было дорожного движения. Об этом глава полуострова Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала «Крым24».

Аксенова пригласили поучаствовать в программе, где дети задают ему вопросы. Один из мальчиков спросил главу Крыма, о чем они говорили с президентом, когда вместе катались на мотоцикле во время байк-шоу, и почему поехали без шлемов.

«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали», — сказал Аксенов. Отвечая на первую часть вопроса, он заявил, что обсуждал с Путиным вопросы, «которые волнуют крымчан».

Политика
Путин на «Урале» с коляской привез Аксенова и Развожаева на байк-шоу

Путин приехал на международное байк-шоу, организованное «Ночными волками», за рулем мотоцикла «Урал» с коляской. С собой он кроме Аксенова привез врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. При поездке на них не было защитных шлемов, как того требуют ПДД. Юрист из Владивостока попросил ГИБДД привлечь Путина к административной ответственности за это. Ему отказали.

Позже вопрос, почему Путин не надел шлем, задали его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Он оставил его без комментариев, объяснив, что в тот момент был в отпуске.

Теги: Владимир Путин, Сергей Аксенов, Крым, ПДД
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Путин на «Урале» с коляской привез Аксенова и Развожаева на байк-шоу
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